ll Paradiso delle Signore | trama 16 novembre 2022 | Flora si sente in colpa

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 16 novembre 2022)Ravasi, durante l'episodio de Ilin onda mercoledì 16, inizierà a sentirsi molto ininnei confronti della povera Maria Puglisi. Quest'ultima, di recente, è stata notata per il suo talento, da Matilde, che le ha commissionato l'abito di una baronessina in procinto di debuttare in società e desiderosa di sfoggiare un abito da sogno ed esclusivo. La giovane siciliana ha subito raccolto quella sfida ambiziosa e l'ha vinta, confezionando un vestito impeccabile che ha riscosso un enorme successo, ma che ha provocato l'invidia di, la quale ha cominciato a temere di perdere il suo posto di lavoro in atelier. Così, la stilista, quando è stata incaricata da Vittorio di giudicare due ...