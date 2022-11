In coma dopo una sassata | due arresti nel Modenese - Il gip | Violenza aggressiva inaudita e assurda

commenta Due arresti a Modena per l'aggressione a Giuseppe Checchia, il 19enne che era finito inuna sassata fuori da una discoteca a Castellarano (Modena) . Due persone sono finite in carcere per averlo picchiato all'esterno del localeun diverbio per futili motivi. Si è trattato ...... tanto da finire anche in. La giovane vittima, residente in provincia di Modena,le prime cure ricevute all'ospedale di Sassuolo fu portato in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara; ...Prorogate di sei mesi le indagini per i due presunti casi di malasanità che hanno coinvolto due pazienti del Casertano operati allo stomaco dal chirurgo ...Accusati di tentato omicidio aggravato per l’aggressione a Giuseppe Checchia, 19 anni, fuori dal Rockville di Castellarano a ottobre: era finito in coma ...