(Di mercoledì 16 novembre 2022) Abbiamo intervistato il fratello minore dell’alpinista Reinhold, autore del libro «Sul filo del crinale», in cui racconta la montagna e la lotta per la sopravvivenza dei bambini venuti al mondo troppo presto

Neanche, però, ha superato quello di Siegfried: lo soccorse, quando precipitò. Ma non poté salvarlo. Perché allora cacciarsi in sfide così pericolose 'Forse perché, anche se da bambini, all'...Sono oggi anche il racconto di una vita condiviso, nelle pagine del suo primo libro, da, famoso neonatologo e compagno di cordata del fratello Reinhold. 'Sul filo del crinale' - questo ... Hubert Messner, medico dei neonati ed escursionista: «Quella sottile linea tra la vita e la morte» La vita e la morte, così vicine da sfiorarsi. Sulle vette montane, così come nei reparti ospedalieri. Hubert Messner, il «fratello preferito» dell’alpinista Reinhold, «fondista tenace», lo sa bene: ...E' un Natale da vivere con “tutti i sensi”, quello che si sta preparando a Bolzano, capoluogo dell'Alto Adige. Qui, dal 24 novembre al 6 gennaio si svolge uno ...