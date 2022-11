Grammy 2023 | le nomination | domina Beyoncé | sorpresa Måneskin

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sono state annunciate leper icon nove, per la prima volta candidati anche inella categoria miglior nuovo artista Sono state annunciate leper i: Beyoncè, che con 28 statuette è già l’artista donna più premiata nella storia della Recording Academy, ha ottenuto nove, una di più di Kendrick Lamar e davanti ad Adele e Brandi Carlile alla pari con sette. Una buona notizia per i: Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono entrati in gara nella categoria miglior nuovo artista. Per la prima volta una band italiana, il cui nuovo album Rush! uscirà in gennaio pochi giorni prima della cerimonia dei premi, prevista per il 5 ...

I Maneskin hanno conquistato una candidatura ainella categoria miglior nuovo artista. L'annuncio oggi live sul sito della Recording Academy. La band dovrà battere la concorrenza di Anitta Omar Apollo, Domi e JD Beck, Muni Long, Samara ...La cerimonia di premiazione è prevista per il 5 febbraio prossimo Manesin candidati ainella categoria Best New Artist (Miglior nuovo artista). Prosegue dunque la scalata al successo della band romana. I Maneskin hanno inoltre partecipato alla realizzazione della colonna ...I Måneskin hanno ricevuto una candidatura ai Grammy 2023 nella categoria New Artist. La band romana se la vedrà con gli altri nonimati che sono Anitta, Omar Apollo, DOMi &… Leggi ...Con la 65esima edizione in programma per febbraio 2023, i Grammy Award hanno finalmente istituito una categoria ufficiale con annesso riconoscimento alle colonne sonore composte per i prodotti ...