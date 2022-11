Bari | 21enne spara al petto della compagna e la riduce in fin di vita Poi si uccide con l’arma

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Unha esploso due colpi di pistola all’altezza del18enne, ferendola gravemente, per poirsi con la stessa arma. È successo a Cassano delle Murge, comune in provincia dia trenta chilometri dal capoluogo, nel tardo pomeriggio di mercoledì, nell’abitazione in cui la giovane coppia viveva. Il movente del gesto non è ancora chiaro. Stando a quanto si apprende, la ragazza, di origine marocchina, è ricoverata in condizioni gravissime al Policlinico di, dopo l’iniziale ricovero all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Lui, albanese, è morto sul colpo. Sul posto i Carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

