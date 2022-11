“A 23 anni mi sono fatta asportare le tube | è stata la scelta giusta”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Francesca Guacci, di Massanzago, in provincia di Padova, ha 28ed è una fitness influencer. A 23ha deciso di farsientrambe ledi Falloppio per evitare di rimanere incinta: una decisione ponderata che definisce unaben consapevole, che Guacci aveva fatto da tempo. “L’essere madre è una cosa che sento del tutto estranea“, ha spiegato Guacci a Vanity Fair. “Ho sempre avuto molta considerazione per quella che è la genitorialità e sento che non fa per me… in realtà i bambini mi piacciono molto, mi fanno una grandissima tenerezza. Un figlio mio, però, assolutamente no: non riesco nemmeno a concepire il pensiero“, ha aggiunto la ragazza, che ha sempre avuto le idee ben chiare in fatto di maternità. Proprio perché ha sempre saputo di non voler avere figli, la ragazza ha deciso ...