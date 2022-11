Turchia | Meloni vede Erdogan | determinati in lotta comune contro terrorismo

(Di martedì 15 novembre 2022) Bali, 15 nov. (Adnkronos) - Nel corso del bilaterale con il Presidente turco, Recep Tayyip, a margine dei lavori del G20 a Bali, il premier Giorgia"ha espresso personalmente la sua vicinanza, e quella del governo, al popolo turco per il vile attentato terroristico in cui sono morti civili innocenti. I due leader hanno convenuto sulla necessità di proseguire con determinazione nellail". Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

...Ancora una volta è Fazzolari - che è volato a Bali per il G20 assieme alla premier Giorgia- ... così come è stato fatto con laper governare i flussi migratori. Questa è l'unica road map ......in, si sono incontrati i capi delle intelligence di Usa e Russia, ufficialmente per parlare dei detenuti Usa a Mosca e delle minacce del Cremlino dell'uso del nucleare in Ucraina. G20:...Bali, 15 nov. (Adnkronos) – Nel corso del bilaterale con il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a margine dei lavori del G20 a Bali, il premier Giorgia Meloni “ha espresso personalmente la sua ...la premier a Bali: non abbiamo permesso a nessuno di intimidirci. impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l`Ucraina e il devastante ...