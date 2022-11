MLS | Pato rescinde con l’Orlando

(Di martedì 15 novembre 2022) L’ex milanistafinisce la sua avventura americana con: l’ultima volta in campo del brasiliano è stata agosto Finisce l’avventura americana di Alexandreal. L’ex milanista non rinnova con la squadra americana, in cui era arrivato a febbraio 2021 e ha concluso la stagione con 27 presenze e 4 gol e con cui non giocava dallo scorso agosto. For your time in purple, thank you @. ? pic.twitter.com/rXjLJBnldB— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) November 14, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

