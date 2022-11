Maneskin senza freni | la band è candidata ai Grammy 2023

Leggi su dilei

(Di martedì 15 novembre 2022) Sono state svelate le nomination deiAwardse vi sono splendide notizie per l’Italia. Il successo deiprosegue e non sembra conoscere colpi d’arresto. Il loro ultimo singolo The Loneliest è una ballad che ha fatto segnare un nuovo picco d’interesse per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan negli Stati Uniti, così come in Italia e in Europa. Numeri da brivido, concerti da sogno e ora la caccia all’agognatocandidati L’edizionedeiAwards ha già alcuni artisti dati per favoriti. Adele, Harry Styles, Kendrick Lamar e Beyoncé sono infatti tra i talenti che hanno ricevuto più nomination. Si parlerà anche un po’ italiano durante la cerimonia di premiazione, dal momento che i ...