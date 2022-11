Irene Capuano dopo l’operazione | “I primi giorni non sono una passeggiata”

(Di martedì 15 novembre 2022) Prima delaveva raccontato a tutti di avere trovato il coraggio e trefa a un’ora dall’intervento subito era già pronta a spiegare com’era andata. E’ andata bene ma non ricorda nulla del, solo che si è addormentata mentre rideva, l’hanno aiutata molto in sala operatoria.doveva risolvere una diastasi dei muscoli retti addominali, una patologia che colpisce circa il 30% delle donne che hanno partorito. Francesco Arca è rimasto accanto a lei dividendosi tra la clinica e casa per occuparsi dei bambini. Lasa già che il percorso completo ci sarà tra un anno ma è già felice di non avere più la pancia enorme che le usciva fuori ogni piccola cosa che mangiava. La prima settimana è la più ...

