Inter | Dumfries | “In questa stagione stiamo andando in modo abbastanza incostante”

(Di martedì 15 novembre 2022) Il difensore dell’, Denzel, ha parlato ai microfoni di NOS in vista dei Mondiali di Qatar 2022 che giocherà con i suoi Paesi Bassi. Ecco le sue parole: “Nemmeno una piccola preoccupazione, certo che andrò al Mondiale. Voglio essere titolare nella prima partita contro il Senegal, mi sento in forma. In quel momento pensi: ‘Merda, cosa sta succedendo?’. Ho preso un colpetto e poi il mio ginocchio si è irrigidito. Era il muscolo sopra il mio ginocchio, non l’articolazione stessa. Non potevo più correre, quindi sono dovuto uscire. Stamattina quando mi sono alzato mi sentivo bene. Quando i muscoli sono freddi è sempre un momento di misurazione importante”. E ancora: “Qui in nazionale sono stati fatti diversi test e sono risultati tutti positivi. Più tardi andrò in ospedale per un controllo per eliminare ogni incertezza, ma non mi aspetto ...