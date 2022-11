Fuori dal Coro | ospiti di stasera | 15 novembre 2022

(Di martedì 15 novembre 2022), 15, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata odierna, l’emergenza immigrazione, con un reportage nelle città italiane dove il fenomeno è ormai diventato dilagante. Nel corso della serata, si parlerà di reddito di cittadinanza analizzando chi avrebbe dovuto vigilare sull’erogazione dei fondi per il sussidio. A seguire, il consueto cavallo di battaglia della trasmissione sui “ladri di case”, con un’inchiesta esclusiva relativa al racket delle abitazioni occupate nelle varie città italiane. Infine, in tema di transizione ecologica, un viaggio all’interno del mondo dei “fanatici verdi”.dalin streaming Ricordiamo ...

Dunque potrà essere ordinataprossimo 17 novembre, con tempi di consegna che si aggirano come ...per modificare il mix del ricavi del brand - ha detto il ceo - che nel 2022 arrivano al 25% da...L'archivio "Pandemos" è stato realizzato nell'ambito del bandoOrario della Fondazione Crc a cura delle Associazioni Culturali 'Dopolavoro Musicale', 'Musica Barotta' e 'coro' e in ..."La proposta di legge 124 Introduzione incompatibilità tra la carica di Consigliere e la carica di Assessore regionale, depositata in Consiglio regionale dai capigruppo della maggioranza di ...I romeni sotto il viadotto di via Papa Giovanni XXIII, i somali ed altri africani nei pressi del parcheggio degli Archi mentre i pakistani si ritrovano nell’area verde antistante la Questura di Ancona ...