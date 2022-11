Femminicidio ad Alghero | ergastolo per l' ex compagno di Speranza Ponti

(Di martedì 15 novembre 2022)e 18 mesi di isolamento diurno. È la condanna che la Corte d'assise di Sassari ha inflitto a Massimiliano Farci, 55 anni di Assemini, ritenuto responsabile deldella allora compagna, 49 anni, uccisa adil 5 dicembre 2019. I giudici hanno accolto per intero le richieste dei pubblici ministeri Beatrice Giovannetti e Angelo Beccu. la sentenza è stata emessa dopo 3 ore di camera di consiglio. L'imputato era in aula.

