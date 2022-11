(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – In occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione dellale’,banca istituisce la‘Insieme per le’ a favore del ‘Fondo autonomia’ progettato dall’associazione Dire (in retela), la rete nazionale che si compone di 82 organizzazioni in tutta Italia, che gestiscono più di 100 centri antie 60 case rifugio, affiancando oltre 20.000ogni anno. ‘Insieme per le’ è rivolto in particolare ”a coloro che hanno intrapreso il percorso di uscita dalla, ma che non hanno a loro disposizione risorse economiche sufficienti per una vera autonomia ...

Adnkronos

In occasione della 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne',banca istituisce lafondi 'Insieme per le donne' a favore del 'Fondo autonomia' progettato dall'associazione Dire (Donne in rete contro la violenza), la rete nazionale che si compone di ...Banca istituisce lafondi 'Insieme per le Donne', rivolta a chi ha intrapreso il percorso di uscita dalla violenza In occasione della ' Giornata internazionale per l'eliminazione della ... Bper, raccolta fondi contro la violenza sulle donne Roma, 15 nov. (Adnkronos) - In occasione della 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne', Bper banca istituisce la raccolta fondi 'Insieme per le donne' a favore del.Genova. In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, BPER Banca istituisce la raccolta fondi “Insieme per le Donne” a favore del “Fondo Autonomia” ...