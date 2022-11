Tottenham | due squadre su Son

... lo stesso in cui mercoledì e giovedì andrà in onda (inparti), l'intervista integrale. Durante ... CR7 nell'intervista è tornato anche sulla partita di metà ottobre col, quando si è ...Loro e gli altri"parigini" Kylian Mbappè (campione in carica con la Francia) e Neymar (a ... Da vincere la concorrenza della Corea del "napoletano" Kim e dell'acciaccato Son del. Quarta ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Bentancur si scopre goleador al Tottenham, la metamorfosi del centrocampista scaricato dalla Juventus e da Allegri ...