Vanity Fair Italia

Bullismo, depressione, alcolismo e paternità:si racconta senza freni a "Verissimo", su Canale 5. Nella puntata speciale, dal ...Durante ' Io sono', la puntata monografica di 'Verissimo' a lui dedicata,si commuove cantando per la prima volta dal vivo il brano ' La prima festa del papà ', contenuto nell'album 'Il mondo è nostro', uscito venerdì 11 novembre. Leggi Anche, ... Tiziano Ferro sui suoi figli: «Ho rivisto le mie priorità con una semplicità mai incontrata nella vita» Tiziano Ferro non dimentica Raffaella Carrà: quella frase dimostra tutto. Ancora una grande dimostrazione di affetto da parte del cantante ...«Le prese in giro erano una cosa normale. Ero in sovrappeso, oltre che fuori da ogni giro di amicizie. Non ricordo un giorno della mia vita senza le parole brutte. Mi ero abituato, ...