Scritte fasciste sui muri in centro | blitz in case militanti Casapound Padova

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – La notte del 28 ottobre scorso, nelstorico di, comparvero numerosecon vernice spray di matrice neofascista. In particolare, in una di queste, ‘100 Anni di fascismo 1922 -2022’, si faceva chiaramente riferimento al centenario della marcia su Roma. Nelle prime ore di questa mattina la Digos della Questura diha eseguito cinque perquisizioni personali e domiciliari a carico di altrettantidel movimento di estrema destra. Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Sergio Dini, sono state avviate dopo la scoperta dellelungo il muro perimetrale della facoltà di Scienze Politiche in via del Santo, all’Istituto scolastico ‘Nievo’ in via Barbarigo e in altre vie del...

