L’incontro da Biden e Xi non riavvicina Stati Uniti e Cina

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 novembre 2022) «Ho appena parlato con il presidente della Repubblica Popolare diXi Jinping. Abbiamo avuto un’aperta e candida conversazione sulle nostre intenzioni e sulle nostre priorità. Competeremo vigorosamente, ma non cerco il conflitto. Voglio gestire responsabilmente questa competizione». Segnali di distensione quelli del presidente degliJoe, che ha pronunciato queste parole al termine deldi quasi tre ore con il suo omologo cinese, tenutosi a margine del G20 di Bali. Tra i temi affrontati, oltre a Taiwan e la guerra in Ucraina, anche i diritti umani, con riferimento al Tibet, lo Xinjiang e Hong Kong, la cooperazione su sfide globali come il cambiamento climatico, la sicurezza sanitaria e alimentare, e la Corea del Nord. Il meeting di oggi è il primo avvenuto di persona da ...