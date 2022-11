Attentato a Istanbul | in manette la presunta autrice e altri sospettati

(Di lunedì 14 novembre 2022) La donna responsabile dell’nella via dello shopping aè stata arrestata insieme con altre 21 persone. È di nazionalità siriana e si chiama Ahlam Albashir. Sono tutte turche le sei persone che hanno perso la vita durante l’attacco, avvenuto in Istikal Street, nel quartiere di Taksim, sulla sponda europea. Lo ha fatto sapere L'articolo proviene da Inews24.it.

Ha riaperto dopo essere stata transennata tutta la notte Istiklal caddesi, la grande via pedonale nel centro didove ieri unterroristico ha ucciso ieri 6 persone ferendone più di 80. La grande via dello shopping pare meno affollata del solito, le forze dell'ordine sono presenti ovunque e ..., Tajani: 'Non risultano italiani coinvolti', esplosione in centro: 6 morti e 81 feriti. 'È stata una donna kamikaze' Un arresto: 'Pkk responsabile' Una persona è stata ...L'esplosione nella via dello shopping ha provocato 6 morti e 81 feriti. Il vicepresidente Fuat Oktay ha attribuito l'attacco a una donna kamikaze ...Una forte esplosione ha scosso il centro turistico e commerciale di Istanbul, di via Indipendenza vicino a piazza ... Erdogan ha accennato con una frase a “sospetti su chi attenta contro l’unità della ...