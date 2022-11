Juve | Danilo | 'Gli attaccanti della Lazio possono far male Un onore essere vice capitano'

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di Juventus - Lazio (fischio d'inizio ore 20.45).: Szczesny; Gatti, Bremer,; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Lazio : Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Cataldi, Basic; Romero, ...FORMAZIONI UFFICIALI: Szczesny; Gatti, Bremer,; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Lazio : Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, ...La Juventus sta per scendere in campo contro la Lazio nella partita valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di SerieA. A pochi minuti dal fischio d'inizio il giocatore dei ...Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio, ultima partita della quindicesima giornata e della Serie A nel 2022.