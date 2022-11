I francesi hanno un problema con noi La verità di Tajani sull' emergenza migranti

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 novembre 2022)e scontro Italia-Francia. Riflettori accesidel momento in Europa. Il ministro degli Esteri, Antonio, ne parla nel corso della puntata di "Mezz'ora in più" in onda su Rai3 il 13 novembre. Secondoè necessario un intervento urgente da parte dell'Unione europea che deve equilibrare gli sforzi di ciascun Paese. "Nel 2050 l'Africa avrà 3 miliardi di abitanti: se non affrontiamo subito come Europa i problemi - povertà, fame, siccità, terrorismo - arriveranno milioni di persone. Serve un piano Marshall per l'Africa, con strategie a breve, medio e lungo termine", spiegaa Lucia Annunziata. "Nel 2050 l'Africa avrà 3 mld di abitanti: se non affrontiamo subito come Europa i problemi - povertà, fame, siccità, ...