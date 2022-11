HuffpostA - Le lettere al direttore

(Di domenica 13 novembre 2022) In Italia accogliamo e blocchiamo navi di migranti perché ne facciamo un simbolo della politica di sinistra o di destra. Ma né la sinistra né la destra pensano a qualcosa di risolutivo. Le risposte di Mattia Feltri ai lettori nella videorubrica domenicale. Scrivete a parlaconnoi@huffpost.it

L'HuffPost

In Italia accogliamo e blocchiamo navi di migranti perché ne facciamo un simbolo della politica di sinistra o di destra. Ma né la sinistra ...abbiamo deciso di lanciare una nuova rubrica, si chiama HuffpostA ed è la più classica che si possa immaginare: le lettere al direttore. Ma invece di rispondere per iscritto, risponderemo in video. Og ...