AMICI | MICHELE BRAVI | GIORGIA E ALESSANDRA AMOROSO ANIMANO LO SPECIALE DOMENICALE

(Di domenica 13 novembre 2022) Oggi 13 novembre, alle 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce l’appuntamentodella domenica di “”. La puntata si apre all’insegna della bellezza di Belen Rodriguez. A stilare la classifica degli inediti, la triade formata da: il cantautore, il frontman dei The Kolors, Stash e il direttore d’orchestra Peppe Vesicchio. Contemporaneamente 7 tra i più importanti network radiofonici: Radio Subasio, RTL 102.5 e Radio Zeta, Radio Kiss Kiss, Radio 105, R101, RadioNorba e Radio Bruno stilano la classifica del brano più radiofonico. A giudicare la gara di ballo, la coreografa Irma Di Paola e i vincitori delle due classifiche vincono una loro esibizione alla puntata finale del talent show del sabato sera “Tu Sì Que Vales” (sabato 19 novembre). In musica due super ospiti: ...

... che presenterà il suo nuovo singolo Notti blu e annuncerà le date del suo prossimo tour, i cantanti Giorgia ,Bravi e tanti altri. La nuova puntata di22 La nuova puntata di...... domenica 13 novembre, andrà in onda la nona puntata del pomeridiano di, registrata durante ... Presenti anche Peppe Vessicchio,Bravi e Stash , che giudicheranno i cantanti e ...Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 novembre. Allievi, professori, Canale 5, streaming, Maria De Filippi ...Ecco le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici. Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 13 novembre 2022 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio c ...