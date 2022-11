Rubano merce in un negozio al Vomero | arrestati due ragazzi di 18 e 16 anni

(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Avevano portato via da undi abbigliamento del, a Napoli, un giubbotto e sei bottiglie di profumo del valore di circa 1.000 euro, occultandoli in uno zaino e in una busta. Si tratta di W.R e I.B., di 18 e 16, entrambi algerini con precedenti di polizia,per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il 18enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato anche per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato. I poliziotti li hanno trovati in possesso dellaappena asportata, di due tronchesine, un paio di forbici, due paia di orecchini, un paio di pantaloncini ed un paio di pedalini con ancora i cartellini e i prezzi applicati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Virgilio

I poliziotti, non senza difficoltà, hanno controllato i due uomini trovandoli in possesso dellaappena asportata, di due tronchesine, un paio di forbici e di due paia di orecchini, un paio di ...I successivi controlli e accertamenti dei poliziotti hanno portato all'individuazione di un veicolo, intestato a una società, utilizzato dalle giovani donne per occultare latrafugata, al cui ... FURTO AL PRIMARK DI MEGALO', RUBANO MERCE PER CIRCA 1.400 EURO: ARRESTATE TRE GIOVANI I due giovani avrebbero sottratto un giubbotto e sei bottiglie di profumo del valore di circa 1.000 euro Hanno rubato da un negozio di abbigliamento del Vomero, a Napoli, un giubbotto e sei bottiglie ...I poliziotti, non senza difficoltà, hanno controllato i due uomini trovandoli in possesso della merce appena asportata, di due tronchesine, un paio di forbici e di due paia di orecchini, un paio di pa ...