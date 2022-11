F1 Gp Brasile 2022 | vince Russell davanti a Sainz e Hamilton

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – Georgetrionfa nella gara sprint del Gp dele domani partiràa tutti. Sul circuito di Interlagos l’inglese della Mercedes si imponeallo spagnolo della Ferrari Carlos, che domani perderà 5 posizioni in griglia per il cambio del motore e al connazionale e compagno di squadra Lewis. Quarto posto per il campione del mondo l’olandese della Red Bull Max Verstappen, che paga una scelta errata di gomme, poi il messicano Sergio Perez, suo compagno di scuderia e la seconda Rossa del monegasco Charles Leclerc. A punti anche l’inglese della McLaren Lando Norris e il danese della Haas Kevin Magnussen, scattato dalla pole position. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

