F1 | Fernando Alonso | “Non è ideale quando lotti con il tuo compagno e danneggi la macchina | è successo troppo volte quest’anno”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Non si sta chiudendo nel migliore dei modi il rapporto traed Esteban Ocon come compagni di squadra in Alpine, dopo la dura battaglia andata in scena tra i due nella Sprint Race del Gran Premio di San Paolo 2022. Il veterano spagnolo classe 1981 ha ingaggiato un duello accesissimo con il teammate francese durante il primo giro della manche odierna mentre occupavano entrambi un piazzamento in zona punti (nella top8), andando per ben dueal contatto eando le A522. Alla fineha chiuso 15° dopo aver cambiato l’ala ai box, mentre Ocon è crollato in 18ma piazza. “Non ècon il tuodi squadra ela, però è già ...