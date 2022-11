Qatar 2022 | Olanda | Van Gaal lo esclude | Cillessen non parla

(Di venerdì 11 novembre 2022) Cilessen, portiere del Nijmegen, non è stato convocato da vancon l’per il prossimo Mondiale inIl ct dell’, Louis van, ha diffuso l’elenco dei 26 convocati per i Mondiali in. Spicca l’assenza del portiere, estremo difensore del Nijmegen, giustificata così dal C.T.: «La sua forma non è stata buona nelle ultime settimane e la Coppa del Mondo è ora e non tra cinque settimane». Un giornalista del Gelderlander dopo l’allenamento ha cercato di avvicinare il grande escluso.ha preferito non commentare la situazione che certamente lo amareggia. In sua difesa è intervenuto l’allenatore del club, Rogier Meijer: «Penso che Jasper sia il miglior portiere dell’. Non credo sia ...

Niente Mondiale per gli Azzurri, che dovranno accontentarsi di due amichevoli contro squadre di seconda fascia, pure loro assenti in, ovvero Albania (si giocherà mercoledì 16 novembre, ore 20.45 a Tirana e sarà la gara n° 400 nella storia della Nazionale) e Austria (domenica 20 novembre, ore 20.45 a Vienna). Due test per il c.Il calcio italiano si prepara a vivere una lunga sosta . Il weekend che sta per iniziare sarà l'ultimo delin cui si giocheranno partite di Serie A . Con il Mondiale inormai alle porte e l'Italia fuori dalle pretendenti al titolo iridato, si tornerà in campo il 4 gennaio. E così in molti stanno ...Il calcio italiano si prepara a vivere una lunga sosta. Il weekend che sta per iniziare sarà l'ultimo del 2022 in cui si giocheranno partite di Serie A. Con il Mondiale in Qatar ormai ...Per il doppio test in Albania e Austria, il c.t. chiama il giovanissimo attaccante dell'Udinese. Dopo il lungo stop per infortunio rientra il bianconero ...