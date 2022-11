Per la prima le storie dei suicidi in carcere entrano in un tribunale

Leggi su agi

(Di venerdì 11 novembre 2022) AGI - Si può dire che per lavolta i mortiin unentrino in un. Uno a uno, coi loro nomi e cognomi, e anche col loro luogo di morte, che è uno e tutti perché ci si uccide in tutte le gabbie italiane, da Aosta a Messina, ed è già successo 72 volte nel 2022, record del millennio. Ecco che sotto le fotografie della mostra ‘Disagio dentro', scattate dai detenuti e dagli agenti, si appiccicano le 72 identità cancellate e alcunepiccole ed enormi perché raccontano tanto di come stiamo nella parte più scura della nostra coscienza democratica. Da Giacomo Trimarchi, il più giovane coi suoi 21 anni, che è caduto inalando il gas butano a San Vittore, dove non sarebbe dovuto stare perché era destinato a un luogo di cura ma non c'era posto, a Donatella Hodo, la ragazza che ...