OPELMINDED MASTERCLASS | CON ZOOCOM E STARCOM

(Di venerdì 11 novembre 2022) OPEL AFFRONTA I TEMI DI BODY POSITIVITY E INCLUSIVITY I primi due appuntamenti a Milano e Torino, con incontri fisici e in streaming, Milano, 11 Novembre 2022 – #è il progetto di Opel, marchio automotive del Gruppo Stellantis, mirato a sostenere l’inclusione e la libertà di espressione. Si scrive #ma si legge Diversity, Gender Neutrality, Sustainability, e tanto altro ancora, dal momento che il concept include a cascata molti altri valori sui quali il brand tedesco è impegnato, perché guidato dalla convinzione che ognuno possa contribuire, con la propria unicità, ad un arricchimento collettivo. #è l’audacia di essere sé stessi, è abbracciare la diversità per combattere lo status quo, le etichette e i pregiudizi, consentendo alle persone di esprimersi senza paura. Tra le varie attività in programma ...

