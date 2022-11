(Di venerdì 11 novembre 2022) L'aviazione americana ha dimostrato per la prima volta e fuori dal suo territorio il sistema Rapid Dragon che consente di attivareda crociera direttamente da un pallet che vieneato dal portellone posteriore di un aeroplano da trasporto. Due giorni fa un velivolo MC-130J del 352° Special Operations Wing haato un missile da crociera del tipo Joint Air-Surface Standoff Missile-Extended Range (Jassm-Er) utilizzando il sistema soprannominato letteralmente “bomba in una scatola” sopra il Mare di Norvegia, diffondendo poi le immagini attraverso il canale media del Force Research Laboratory. Joint Air-to-Surface Standoff Missile Live Fire • USAF www.youtube.com Dean Evans, responsabile del programma Rapid Dragon, ha affermato che la riuscita del collaudo ha mostrato ...

Panorama

Un gruppo di terroristi tenta di impossessarsi di una corazzata della marina americana munita dia testata nucleare Tomahawk e. Con la complicità di alcuni membri dell'equipaggio, ...... capaci di portare una testata esplosiva più potente e meno facili da intercettare " perché compiono una traiettoria diversa dai. Sono ordigni modello Zolfaghar (come la leggendaria ... Missili cruise, per i lanci non serve più la nave Il sistema Samp/T in dotazione dell'Italia è in grado di neutralizzare minacce Tbm, con ingaggi a distanze sino 100 km ...Tra la fine degli anni Settanta, proprio mentre l’Urss invadeva l’Afghanistan, il dispiegamento di nuovi missili tattici sovietici Ss20, infiammò la guerra fredda. La necessità di ribilanciare con un ...