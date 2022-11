Lazio-Monza 1-0 | Romero | “Primo gol è regalo migliore per i 18 anni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) “È stata un’emozione enorme fare gol all’Olimpico davanti a tutti i tifosi, sono molto felice anche per i tre punti. Tutta la squadra mi supporta sempre e questo mi fa stare bene. Ilper i miei 18? Il migliordel mondo è stato questo”. Lo ha detto l’attaccante della, Luka, dopo la vittoria contro ildecisa dal suo gol, ilin Serie A di un classe 2004. “Quanto è importante Sarri? Per me e per tutta la squadra lo è, dobbiamo continuare così e vincere anche la prossima partita”, ha conclusoai microfoni di Sky Sport. SportFace.