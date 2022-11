Ferrero ricoverato per un malore e poi dimesso | le sue condizioni

Al termine della partita tra Torino e Sampdoria, l'ex Presidente blucerchiato Massimosarebbe stato colto da un malore ea Roma d'urgenza Al termine della partita tra Torino e Sampdoria, l'ex Presidente blucerchiato Massimosarebbe stato colto da un malore e ...Commenta per primo L'ex presidente della Sampdoria Massimo, che ha perso la carica dopo l'arresto dello scorso 6 dicembre, si sarebbe sentito male al ...infatti sarebbe statod'...La notizia è stata riportata dal giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello. Il giornalista afferma attraverso un tweet che Massimo Ferrero sarebbe stato ricoverato d’urgenza a Roma per poi ...ROMA - Malore per l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che al termine della partita dei blucerchiati contro il Torino è stato ricoverato d’urgenza a Roma. Sottoposto alle cure del caso come ...