Covid | in Campania contagi e ricoveri in aumento

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in leggera risalita, in, i. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 1690 i neo positivi alsu 11917 test esaminati. Se ieri il tasso di incidenza era pari al 13,31%, ossi sale al 14,18%. Quattro i decessi nelle ultime 48 ore. Negli ospedali in lievenelle terapie intensive con 13 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri); in netto, invece, iin degenza con 285 posti letto occupati (+24 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

