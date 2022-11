Van Gogh | Klimt | Cézanne | è l’asta dei record Battuta per 1 6 miliardi di dollari la collezione del co-fondatore di Microsoft Paul Allen – Le foto

(Di giovedì 10 novembre 2022) Oltre un miliardo e mezzo diper ladel co-di, morto quattro anni fa all’età di 65 anni. Ha fatto l’en plein da Christie’s con il 100% dei lotti venduti per un totale di 1 miliardo e 620 milioni di incassi. «Una vendita storica», l’ha definita Christie’s alla fine del secondo giorno di vendite. Solo ieri, 9 novembre, erano già stati battuti i 60 pezzi forti della raccolta e in due ore il ricavato aveva già raggiunto un miliardo e mezzo di. E, dopo i fuochi d’artificio di ieri, oggi sono stati battuti anche i pezzi minori, tra i quali un frammento di scultura attribuito alla cerchia di Donatello – che doveva essere la ‘cenerentola’ della mattina – con una stima tra i 10 e i 15 mila, più ...

Tra le tante, il panorama di un giardino di Arles di, Verger avec Cyprès , (battuto per 117 milioni ), Les Poseuses - versione piccola di Georges Seurat ( 149 milioni ), La Montagne Sainte ......(Adnkronos) - Al Teatro Duse di Bologna è di scena in prima nazionale lo spettacolo "Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato" di Marco Goldin con le musiche di Franco Battiato. Dopo il succ ...Da Christie's a New York è stata battuta all'asta la collezione Paul Allen, che ha battuto tutti i record. L'incasso ha superato il miliardo di euro, diversi ...