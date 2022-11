Ultime Notizie – Antitrust | sanzione di 1 | 5 mln a Vinted per pratica commerciale scorretta

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti della societàUAB irrogando unadi 1,5 milioni di euro per modalità scorrette di promozione della piattaforma di compravendita www..it. A finire sotto la lente dell’Autorità sono stati in particolare i costi delle operazioni di compravendita e il prezzo effettivo dei prodotti commercializzati online. Secondo l’ha promosso le attività della piattaforma diffondendo informazioni ingannevoli in merito ai reali costi delle transazioni commerciali e veicolando – attraverso una pluralità di mezzi pubblicitari-claim enfaticamente incentrati sulla gratuità delle operazioni di compravendita e sull’assenza di commissioni. La società ha però omesso di indicare in modo chiaro e ...

