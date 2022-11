Roma | incendio a Villa Massimo | struttura di 400 metri quadri completamente distrutta dalle fiamme

stanotte a Villa Massimo a. Le fiamme si sono sviluppate nel parco pubblico in zona Nomentana , di fronte Villa Torlonia , intorno alle due di notte. A prendere fuoco è stato il chiosco ...Non è ancora chiaro se qualcuno ha dato fuoco al chiosco o se l'sia partito da un giaciglio di fortuna di un senzatetto. Nessuno è rimasto ferito ma l'esterno di un condominio è stato ...Un incendio è scoppiato intorno alle 2.10 circa, in un chiosco e fabbricati di legno in disuso nel parco di Villa Massimo a Roma. Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco.Incendio nella prima mattinata a Roma. All’alba, tra le 6 e le 7, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti a domare le fiamme che avevamo avvolto l’ex punto ristoro posto di fianco ...