Passaro-Nakashima in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals Milano 2022

(Di giovedì 10 novembre 2022) Francescose la vedrà contro Brandonnel suo terzo ed ultimo match del Gruppo Verde alleGen ATP(cemento indoor). Il perugino, dopo la sconfitta all’esordio contro il ceco Lehecka, ha sconfitto il connazionale Matteo Arnaldi al tie-break del quinto set, in cui ha cancellato anche la bellezza di tre match point (due consecutivi). L’impegno sembra proibitivo contro lo statunitense, che ha esordito nel capoluogo lombardo con due vittorie in altrettante uscite e, pertanto, è già sicuro della qualificazione alle semifinali.proverà a giocarsi le sue possibilità, consapevole di partire sfavorito contro un tennista che già può vantare ben tre finali sul circuito maggiore, di cui una vinta proprio durante questa stagione a ...

...azzurra di Francesconel derby contro il connazionale Matteo Arnaldi, non c'è stata quasi partita nella seconda gara in programma nella sessione pomeridiana: lo statunitense Brandon...resta così ancora in corsa per un posto in semifinale con Jiri Lehecka . Primo invece con due vittorie su due Brandon...Incredibile all'Allianz Cloud! Il n° 111 del mondo, Dominic Stricker batte Lorenzo Musetti al quinto set dopo cinque tie-break e centra la matematica qualificazione alle semifinali nel Gruppo rosso. U ...Sotto di due set riesce a recuperare, ma poi lo svizzero Stricker si aggiudica il quinto e decisivo parziale. Si giocherà il posto in semifinale con Draper.