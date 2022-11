Nba | infortunio Lebron James | fans in ansia | la prima diagnosi

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 10 novembre 2022) I Lakers continuano il loro periodo negativo: nella notte hanno incassato la nona sconfitta in 11 partite in questo inizio di stagione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembra non esserci davvero via d’uscita per i Lakers. I gialloviola hanno dovuto cedere, nella notte, anche nel derby contro il Los Angeles Clippers e hanno Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.