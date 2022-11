Monza | Palladino | 'Non raccogliamo nulla ma dobbiamo essere soddisfatti | abbiamo fatto il nostro gioco'

ROMA. La Lazio batte il, bissa il pesante successo nel derby di qualche giorno fa e vola al secondo posto in ... I biancorossi di, fermati dal Var in occasione del possibile vantaggio di ...La Lazio fa fatica contro unordinato e di personalità, stasera l'aiuta anche la fortuna tra ... Viene ammonito,corre ai ripari. Dal 58 Marlon: la prima giocata è un colpo di testa che ...Il Monza di Palladino invece si prepara ad ospitare in casa la Salernitana domenica 13 novembre.Il protagonista che non ti aspetti regala tre punti d'oro alla Lazio. Sarri butta nella mischia Romero e il baby talento risponde con un tap-in fondamentale per spedire i biancocelesti al ...