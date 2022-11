TGLA7

- La giornalista oggi a Tagadà commenta la notizia dell'approdo deidella Ocean Viking a Tolone ma anche il blocco dei 3500 rifugiati che dovevano andare in ...Un articolo da incorniciare E' quello a firma Karimasu La Stampa. Incorniciarlo a partire dal titolo, l'eterna propaganda di Giorgia. "Ci risiamo. Sono passate appena due settimane ... Migranti, Moual: 'Autogol del governo italiano. Non credevo all'abbraccio francese. Abbiamo perso su tutti i fronti' La giornalista oggi a Tagadà commenta la notizia dell'approdo dei migranti della Ocean Viking a Tolone ma anche il blocco dei 3500 rifugiati che dovevano andare in Francia ...La trovata del ministro dell’Interno è così sintetizzabile: concedere il porto sicuro per lo sbarco di navi Ong solo dopo che i migranti a bordo chiederanno asilo agli stati di bandiera delle imbarcaz ...