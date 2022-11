(Di giovedì 10 novembre 2022) L'accoglienza della Ocean Viking a Tolone scatena la destra francese. Le Pen: "Drammatico segnale di lassismo". Ritrova la voce perfino Zemmour: "L'arrivo deiè un incubo per noi, come per loro"

L'HuffPost

Pietro Bartolo, il dottore che si occupa di soccorrere i, prende a cuore il suo caso. Su ... - NON SI RUBA A CASA DEI LADRI 21:00 - PIZZA- 1 PARTE 22:09 - TGCOM24 22:14 - METEO. IT ...Le informazioni rese da alcuni deihanno consentito di appurare come, dopo un periodo di permanenza in dei capannoni/house (luoghi di transito dove isono tenuti ... Migranti connection. Meloni resuscita i sovranisti di Francia contro Macron (di D. Ceccarelli)