Medico accoltellato da un paziente a Padova

Un medico è stato aggredito con un coltello, questa mattina a Padova, da un paziente all'interno dello Iov (Istituto Oncologico Veneto). Al momento si sa soltanto che il medico si trova in pronto soccorso, e che le sue condizioni sono stabili. Il fatto è stato reso noto dal presidente del Veneto, Luca Zaia, subito informato. "Esprimo la mia più ferma condanna"