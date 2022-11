Masiello minacciato dai tifosi del Bari | “Non tornare”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 novembre 2022)non sarà convocato dal Sud Tirol per la partita contro il. Andreafu il protagonista del noto autogol nel derby contro il Lecce, episodio centrale nello scandalo calcioscommesse. Il difensore, come scrive la Gazzetta, è statodaipugliesi e il suo nuovo club ha preferito evitare guai e spiacevoli episodi evitandogli la trasferta. Nel video l’autogol durante il derby, tristemente famoso: Scrive la Gazzetta: «La tensione per-Sudtirol rischiava di essere insostenibile per il giocatore e per la squadra e, dopo che anche le autorità hanno manifestato preoccupazione per motivi di ordine pubblico, il club biancorosso ha preferito risparmiare al calciatore (e a sé) una partita ad alto rischio. Nella giornata di venerdì la decisione sarà ...