Leggere il mare

(Di giovedì 10 novembre 2022) Pubblichiamo un estratto da “Surfers Paradise – Un’etnografia del surf sulla Gold Coast australiana” di Dario Nardini, uscito per Ledizioni. Come la realtà sociale di cui fa parte e che contribuisce a organizzare, anche il surf e il modo in cui viene praticato e vissuto qui sulla Gold Coast si modellano, in uno scambio continuo e reciproco, sulle rappresentazioni che ne sono state e continuano a esserne prodotte localmente a livello sociale. Se, come abbiamo visto, ci sono dei modi “appropriati” per frequentare e godersi la spiaggia e il, e se questi sono socialmente definiti, ciò è particolarmente vero in Australia, dove detetrminate “beach cultures” si sono storicamente definite e affermate. Ed è particolarmente vero sulla Gold Coast, che di quell’orizzonte culturale fa parte e che proprio su tali sensibilità ha fatto leva per costruire uno stile di vita che ...

