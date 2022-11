James Gunn pubblica un' immagine di Lobo sul suo profilo social | sarà il suo nuovo progetto per DC?

(Di giovedì 10 novembre 2022)co-CEO di DC Studios, è approdando sulla piattaformaMastodonndo una curiosadiche alimenta le teorie dei fan sul possibile prossimoDC in arrivo. Dopo essere stato nominato co-CEO dei DC Studios assieme a Peter Safran,continua a interagire con i fan alimentando la loro curiosità fan. Il regista è da poco approdato sulla piattaformaMastodon e ha voluto celebrare il suo arrivo postando un'criptica e degna di nota: quella dell'antieroe dei fumetti,. Sono stati in molti a pensare che l'die le recenti dichiarazioni di Jason Momoa su ...

Dopo essere stato nominato co - CEO dei DC Studios assieme a Peter Safran,continua a interagire con i fan alimentando la loro curiosità fan. Il regista è da poco approdato sulla piattaforma social Mastodon e ha voluto celebrare il suo arrivo postando un'immagine ......recentemente mandato in tilt le speculazioni quando ha rivelato che uno dei suoi progetti da sogno era ora in fase di sviluppo sotto la sorveglianza dei nuovi co - responsabili della DCU...James Gunn , nuovo co-CEO di DC Studios, è approdando sulla piattaforma social Mastodon pubblicando una curiosa immagine di Lobo che alimenta le teorie dei fan sul possibile prossimo progetto DC in ar ...La star di Aquaman Jason Momoa ha commentato il recente post di Lobo del nuovo co-responsabile della DCU James Gunn ...