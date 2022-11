Inghilterra | i convocati al Mondiale | out Tomori e Abraham

Gareth Southgate snobba la Serie A. O almeno i giocatori inglesi che militano nel campionato italiano. Secondo indiscrezioni in arrivo dall'il commissario tecnico avrebbe infatti deciso di non convocare Tammy Abraham, Fikayo Tomori e Chris Smalling per il Mondiale. Una doccia fredda per l'attaccante della Roma e il centrale ...C'è Romelu Lukaku - anche se resta aperta la porta per sostitituirlo se non recupera, c'è Charles De Ketelaere, è solo riserva Alexis Saelemaekers mentre non sono statinell'...Ora è ufficiale: Abraham e Smalling non parteciperanno al Mondiale. I due calciatori della Roma sono stati esclusi dal ct dell’Inghilterra, Southgate, per la spedizione in Qatar. Di seguito l’elenco ...Il numero nove e il centrale difensivo giallorossi non risultano presenti tra i 26 calciatori scelti da Southgate per la spedizione in Qatar ...