Gf Vip 7 | Manuela Carriero su Luciano Punzo | “Non mandatemi nulla | non mi interessa cosa dice e fa Un’altra al posto mio…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 10 novembre 2022)è uno dei ultimi ingressi nella Casa del Gf Vip 7. L’ex tentatore di Temptation Island è entrato single quando si pensava che fosse ancora legato sentimentalmente a. Ieri, il settimanale Chi ha pubblicato delle dichiarazioni della ragazza che ha deciso di smentire attraverso il suo profilo Instagram. Inoltre, ha chiesto a chi la segue di non essere informata su quello che succede nella Casa e vuole tenersi a distanza dall’esperienza di. Di seguito le sue parole: Il giorno che parlerò e rilascerò un’intervista ufficiale a qualcuno la posterò io. Tutto quello che è stato riportato dai vari giornaletti e blog al momento non corrisponde a verità. Ovviamente ognuno spara la sua con l’intento di provocarmi e farmi parlare. Io non sto bene in questo momento ed è più ...