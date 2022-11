F1 | Lewis Hamilton | “Sarei stupito se la Mercedes mi permettesse di vincere a Interlagos”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sono stati giorni speciali per. Il pilota britannico dellain F1, sette volte campione del mondo, è stato insignito il 7 novembre della cittadinanza onoraria del Brasile in una cerimonia svoltasi presso Camera dei deputati di Brasilia. Un riconoscimento cheaveva commentato con queste parole: “È un grande onore ricevere questo titolo, ora posso dire che sono uno di voi, amo il Brasile, ho sempre amato il Brasile. Vorrei dedicare questa onorificenza al mio eroe, Ayrton Senna“, le parole di, da sempre legato a questo Paese per quello che simboleggia e a chi lo ha rappresentato meglio di altri, ovvero Senna. Una cerimonia condotta dal presidente della Camera, Arthur Lira, che ha ha evidenziato l’impegno dinella lotta al razzismo e nella difesa ...

Il pilota Mercedes e sette volte campione del mondo di Formula 1,, in vista del Gran Premio del Brasile 2022 , ha parlato all'AP: 'Adoro questo sport. Amo correre. Avrei sicuramente detto alla fine dell'anno scorso che ho perso un po' di amore per ...Comee George Russell nei loro weekend di gara, anch'io ho dovuto utilizzare l'energia elettrica della trazione ibrida nel miglior modo possibile. Non è facile, soprattutto con una ...Lewis Hamilton punta a diventare campione del mondo per l'ottava volta in Forumla 1, un traguardo mai raggiunto nella storia dell'automobilismo. "Adoro questo ...F1 GP Brasile 2022, le dichiarazioni del pilota Mercedes Lewis Hamilton: "Adoro questo sport, voglio ottenere il mio ottavo titolo" ...