“Come Senna” Briatore in estasi per Meloni | una fuoriclasse

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Giorgia? Diamole tempo, per ora ci sono solo pregiudizi, sicuramente avere una donna premier mi piace molto. Ho votato per lei, è stata la prima volta, prima votavo per Forza Italia”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, è l'imprenditore Flavio, che si lancia anche in un parallelo per descrivere il valore della premier: “Se fosse una pilota di F1 potrebbe essere Ayrton, è una, mi potrebbe ricordare un campioneAyrton, visto che è partita da zero ed è arrivata a Palazzo Chigi. Non è facile portare a casa un consenso così alto”. “Restando nel campo automobilistico, è messo peggio il Pd o la Ferrari?” chiedono ancora all'ex manager di Benetton e Renault in Formula 1: “Sono tutte e due in difficoltà. Il Pd ha sempre governato senza passare ...