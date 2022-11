Arnaldi e Passaro salutano Milano | Nakashima e Lehecka in semifinale

il match È un inizio positivo, come la sua personalità, per Matteoche si fa subito sotto con tre occasioni di break fra il secondo e il quarto game. Nessuna di questa va in porto e in ...Con le spalle al murosale sul 2 - 1 nel terzo parziale. L'azzurro ha subito dopo due chance consecutive per ... Ora il ceco dovrà attendere l'esito del match tra l'italiano Francescoe ...Giornata di verdetti, oggi, alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Con il ceco Jiri Lehecka a prendersi il primo posto utile per le semifinali ...Passaro eliminato dalle Nex Gen Finals ATP: l'azzurro ha ceduto in tre set allo statunitense Nakashima che vola in semifinale a Milano ...